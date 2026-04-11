LIVE Alle 15 Cagliari-Cremonese | Pisacane sceglie Borrelli in attacco Giampaolo con Floriani a destra
Alle 15 si gioca la partita tra Cagliari e Cremonese, con il difensore Pisacane che decide di schierare Borrelli in attacco. L’allenatore dei sardi opta per Floriani sulla fascia destra. La sfida si presenta come decisiva per la classifica, considerando le otto gare senza vittoria del Cagliari e la necessità di punti per evitare la zona retrocessione.
(4-4-2) Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Grassi, Bondo, Vandeputte; Okereke, Bonazzoli (4-3-2-1) Caprile; Palestra, Mina, Rodriguez, Obert; Deiola, Mazzitelli, Gaetano; Esposito, Folorunsho; Borrelli. All. Pisacane (3-5-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Zerbin, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Okereke. Allenatore: Giampaolo. (4-4-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena, Obert; Palestra, Adopo, Gaetano, Folorunsho; Esposito, Kiliçsoy. Allenatore: Pisacane. La gara sarà visibile agli abbonati di Dazn, sulla piattaforma online di Dazn e sull'applicazione installabile su tutti i dispositivi mobili.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Cagliari-Cremonese, le formazioni ufficiali: Pisacane ritrova Borrelli, Giampaolo con BonazzoliLe scelte dei due allenatori per il match della 32ª giornata in programma alle 15 all'Unipol Domus
LIVE Alle 15 Parma-Cremonese, le ultime: 5-3-2 per Cuesta, Giampaolo con Vandeputte trequartista(5-3-2) Suzuki; Britschgi, Troilo, Circati, Valenti, Valeri; Nicolussi Caviglia, Keita, Sorensen; Strefezza, Pellegrino.