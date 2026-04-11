LIVE Alcaraz-Vacherot 6-4 6-4 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | il primo Sincaraz dell’anno è servito L’iberico supera il monegasco in due set

Alcaraz e Vacherot sono scesi in campo al torneo ATP di Montecarlo 2026, dove l’iberico ha vinto in due set con il punteggio di 6-4, 6-4. Durante la partita, il monegasco ha colpito 11 vincenti. La sfida è stata trasmessa in diretta online e sono stati aggiornati i risultati in tempo reale. La partita è iniziata alle 17:08, con la prossima in programma tra Sinner e Zverev, prevista per le 13.30.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV DALLE 13.30 17:08 Il monegasco ha realizzato 11 colpi vincenti. Il classe 2003 22. 17:07 L’iberico ha ottenuto l’81% di punti con la prima. Vacherot il 70%. 17:05 Vediamo un po’ di dati. 3 ace per entrambi. 6-4 6-4 Palla corta di diritto incrociata e vincente dello spagnolo. Il murciano va così in finale dove affronterà Sinner. 40-30 Servizio esterno vincente del numero 1 ATP. Match point. 30-30 Diritto incrociato e vincente giocato in uscita dal servizio di Alcaraz. 15-30 Rovescio lungolinea vincente del monegasco. 15-15 Diritto incrociato e vincente giocato di tocco a ridosso della rete del classe 2003.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Vacherot, 6-4, 6-4, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il primo ”Sincaraz” dell’anno è servito. L’iberico supera il monegasco in due set LIVE Alcaraz-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: altro ”Sincaraz” in arrivo? A breve l’ingresso in campo dell’iberico opposto al monegascoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV DALLE 13. LIVE Alcaraz-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: Sinner alle 13:30. A seguire l’iberico opposto al monegasco nel primo pomeriggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV DALLE 13.