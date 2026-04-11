LIVE Alcaraz-Vacherot 6-4 4-4 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | si procede on serve

Alcaraz e Vacherot sono in corso sul campo nel match di Montecarlo, con il punteggio di 6-4, 4-4 e servizio per entrambi. Nel frattempo, si sta giocando anche la partita tra Sinner e Zverev, con il punteggio di 40-40 e Vacherot che ha sbagliato un lungo rovescio lungolinea. La diretta è aggiornata in tempo reale, senza interruzioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV DALLE 13.30 40-40 Lungo il rovescio lungolinea di Vacherot. 40-30 Doppio fallo del monegasco. Il review conferma il punto al numero 23 ATP. 40-15 Volée di diritto incrociata e vincente del monegasco. Alcaraz chiede il review per vedere se la palla ha toccato terra prima di giocare la volée. 30-15 Ace esterno del classe ’98. 15-15 Servizio esterno vincente di Vacherot. 0-15 In rete il rovescio incrociato del monegasco. 4-4 Largo il rovescio incrociato del numero 23 ATP. 40-30 In rete la risposta di diritto lungolinea di Vacherot. 30-30 Diritto lungolinea vincente del nativo di El Palmar.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Vacherot, 6-4, 4-4, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: si procede on serve LIVE Zverev-Fonseca, 2-2, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: si procede on serveCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Volée di diritto incrociata e vincente giocata corta del nativo di Amburgo. LIVE Alcaraz-Vacherot, 6-4, 0-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’iberico si aggiudica il primo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV DALLE 13. CLUTCH Jannik Sinner vs Alex Michelsen | Miami 2026 Match Highlights