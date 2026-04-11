LIVE Alcaraz-Vacherot 6-4 3-4 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | il monegasco rimette il secondo set in equilibrio

Alcaraz e Vacherot si stanno affrontando nel torneo di Montecarlo, con il primo che ha vinto il primo set 6-4 e il secondo che si trova ora sul 3-4. Nel corso dell'incontro, Vacherot ha recuperato e ha riportato il secondo set in parità. Nel match, si segnala un punto vincente con un diritto lungolinea di un giocatore di El Palmar. La diretta continua con aggiornamenti sul punteggio e sullo svolgimento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV DALLE 13.30 30-30 Diritto lungolinea vincente del nativo di El Palmar. 15-30 Doppio fallo del murciano. 15-15 Largo il diritto incrociato del classe ’98. 0-15 Largo il diritto incrociato dell’iberico. 4-3 Volée di diritto incrociata e vincente del monegasco. 40-30 In rete il rovescio lungolinea del numero 23 ATP. 40-15 Ace esterno del classe ’98. 30-15 Servizio esterno vincente di Vacherot. 15-15 Smash incrociato e vincente del monegasco. 0-15 Passante di diritto lungolinea vincente dello spagnolo. 3-3 Pallonetto di rovescio incrociato e vincente di Alcaraz. 40-15 Doppio fallo del murciano.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Vacherot, 6-4, 3-4, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il monegasco rimette il secondo set in equilibrio LIVE Alcaraz-Vacherot, 0-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il monegasco tiene il primo turno di servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV DALLE 13. LIVE Alcaraz-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: altro ”Sincaraz” in arrivo? A breve l’ingresso in campo dell’iberico opposto al monegascoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV DALLE 13.