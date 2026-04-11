LIVE Alcaraz-Vacherot 6-4 1-1 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | nessun break in avvio di secondo parziale

Alcaraz e Vacherot stanno giocando la loro partita di secondo turno al torneo ATP di Montecarlo, con il primo set concluso 6-4 in favore di Alcaraz e il punteggio attuale di 1-1 nel secondo set. Nessun giocatore ha ottenuto un break fino a questo momento, e il match prosegue senza variazioni nel punteggio. Nel frattempo, si stanno disputando anche altri incontri in contemporanea, tra cui quello tra Sinner e Zvèrev.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV DALLE 13.30 Seconda. 30-40 In rete il rovescio incrociato di Alcaraz. Seconda. 15-40 Largo il diritto incrociato giocato in attacco del classe ’98. Ci sono due palle break. 15-30 Diritto incrociato e vincente dell’iberico. 15-15 Lungo il diritto incrociato giocato in difesa del numero 1 ATP. 0-15 In rete il diritto lungolinea giocato in attacco di Vacherot. 1-1 Diritto incrociato e vincente giocato in uscita dal servizio dello spagnolo. 40-30 In rete il rovescio lungolinea giocato in difesa del classe 2003. 40-15 Lungo il diritto lungolinea giocato in back e in attacco del nativo di El Palmar.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Vacherot, 6-4, 1-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: nessun break in avvio di secondo parziale LIVE Alcaraz-Vacherot, 4-2, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’iberico è avanti di un break in questo primo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV DALLE 13. LIVE Alcaraz-Bublik, 6-3, 3-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’iberico è sopra di un break in questo secondo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Diritto incrociato e vincente del numero 1 ATP.