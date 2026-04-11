LIVE Alcaraz-Vacherot 6-4 0-0 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | l’iberico si aggiudica il primo parziale

Alcaraz ha vinto il primo set contro Vacherot con il punteggio di 6-4 nel match di Montecarlo. Attualmente il punteggio è di 0-0 nel secondo set, con Vacherot che serve. Seguiranno aggiornamenti in tempo reale sull'incontro. È prevista anche una diretta del match tra Sinner e Zverev, che inizia alle 13.30.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV DALLE 13.30 Servirà Vacherot in questo inizio di secondo set. 6-4 Ace esterno del murciano che si aggiudica il primo parziale. 40-0 Diritto incrociato e vincente di Alcaraz. Ci sono tre set point. 30-0 Palla corta di rovescio lungolinea vincente del classe 2003. 15-0 Diritto incrociato e vincente giocato a ridosso della rete dell’iberico. 5-4 Altro servizio vincente, questa volta interno, del numero 23 ATP. 40-0 Servizio esterno vincente del nativo di Roccabruna-Capo Martino. 30-0 Rovescio lungolinea vincente del classe ’98. 15-0 Smash lungolinea vincente del monegasco.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Vacherot, 6-4, 0-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’iberico si aggiudica il primo parziale LIVE Alcaraz-Bublik, 6-3, 0-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’iberico si aggiudica il primo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Volée di diritto incrociata e vincente di Bublik. LIVE Alcaraz-Vacherot, 4-2, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’iberico è avanti di un break in questo primo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV DALLE 13.