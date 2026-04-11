LIVE Alcaraz-Vacherot 5-3 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | l’iberico mantiene il break di vantaggio

Al momento, sul campo del torneo di Montecarlo, l'incontro tra Alcaraz e Vacherot si trova sul punteggio di 5-3, con l’iberico che mantiene un break di vantaggio. La partita è seguita in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online. Poco prima, si è concluso il match tra Sinner e Zverev, con il tennista monegasco che ha concluso con un colpo lungolinea vincente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV DALLE 13.30 15-0 Smash lungolinea vincente del monegasco. 5-3 Largo il diritto lungolinea giocato in recupero di Vacherot. 40-0 Volée di rovescio incrociata e vincente del nativo di El Palmar. 30-0 Diritto lungolinea vincente dello spagnolo. 15-0 In rete il rovescio incrociato del numero 23 ATP. 4-3 Larga la risposta di diritto lungolinea del murciano. 40-30 Servizio interno vincente del classe ’98. 30-30 Largo il rovescio lungolinea di Vacherot. 30-15 Largo il diritto incrociato del nativo di El Palmar. 15-15 Diritto incrociato e vincente dell’iberico. 15-0 Servizio esterno vincente del monegasco.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Vacherot, 5-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’iberico mantiene il break di vantaggio LIVE Alcaraz-Vacherot, 4-2, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’iberico è avanti di un break in questo primo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV DALLE 13. LIVE Alcaraz-Bublik, 6-3, 3-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’iberico è sopra di un break in questo secondo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Diritto incrociato e vincente del numero 1 ATP.