LIVE Alcaraz-Vacherot 4-2 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | l’iberico è avanti di un break in questo primo parziale

Al momento, nel match tra Alcaraz e Vacherot a Montecarlo, l’iberico conduce con un break nel primo set, con il punteggio di 4-2. L’atleta numero uno del ranking mondiale ha messo a segno un servizio interno vincente. Nel frattempo, si attende l’inizio della partita tra Sinner e Zverev, prevista per le 13.30. La cronaca aggiorna costantemente l’andamento di entrambi gli incontri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV DALLE 13.30 4-2 Altro servizio interno vincente del numero 1 ATP. 40-0 Servizio interno vincente di Alcaraz. 30-0 Schiaffo al volo di diritto lungolinea vincente del classe 2003. 15-0 Pallonetto di diritto lungolinea vincente dello spagnolo. 3-2 Servizio interno vincente del nativo di Roccabruna-Capo Martino. 40-0 Rovescio lungolinea vincente giocato di tocco a ridosso della rete di Vacherot. 30-0 Servizio esterno vincente del monegasco. 15-0 Volée di rovescio incrociata e vincente giocata in recupero del numero 23 ATP. 3-1 Schiaffo al volo di diritto incrociato e vincente dell’iberico.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Vacherot, 4-2, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’iberico è avanti di un break in questo primo parziale LIVE Alcaraz-Bublik, 6-3, 3-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’iberico è sopra di un break in questo secondo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Diritto incrociato e vincente del numero 1 ATP. LIVE Alcaraz-Bublik, 6-3, 0-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’iberico si aggiudica il primo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Volée di diritto incrociata e vincente di Bublik.