A Casoria, a Napoli, tre fratelli sono stati arrestati dopo una lite violenta scoppiata per un caricabatterie. Durante l’alterco, sono volati coltelli e altri oggetti, creando momenti di paura tra i presenti. La scena ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, intervenute per sedare la rissa e procedere con l’arresto dei coinvolti. La vicenda si è svolta in un contesto familiare, con conseguenze legali per i tre uomini.

"> Rissa in Famiglia a Casoria: Tre Fratelli Arrestati per Una Lite Violenta. I carabinieri sono intervenuti a Casoria, in provincia di Napoli, a seguito di una violenta lite scoppiata tra tre fratelli. La causa del contenzioso? Un banalissimo caricabatterie, che ha scatenato una rissa all’interno della loro abitazione, aggravando una situazione già di per sé tesa. Il Motivo della Lite. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il conflitto è iniziato quando uno dei tre fratelli ha chiesto alla madre di poter utilizzare il caricabatterie. Questo, inizialmente, sembrava un gesto innocuo, ma le tensioni familiari latenti hanno preso il sopravvento. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Litigio tra tre fratelli per un caricabatterie: paura a Napoli, volano coltelli e oggetti.

Rissa per il caricabatterie a Casoria, tre fratelli si affrontano a colpi di tegole e coltelli: arrestatiUno dei tre fratelli ha insultato la madre e, quando gli altri due figli sono intervenuti per difenderla, tra i tre è scoppiata una violenta rissa.

Rissa familiare per un caricabatterie: arrestati tre fratelli in provincia di NapoliViolenza a Casoria in provincia di Napoli, arrestati tre fratelli per una rissa scatenata da una faida per un caricabatterie.

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