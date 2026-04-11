Litiga con un altro camionista e viene accoltellato | ricoverato in ospedale

Nella mattinata di giovedì 9 aprile, nella zona industriale di Rubiera, un uomo di 44 anni del casertano è stato ferito durante una discussione con un collega. La lite tra i due è degenerata e ha portato a un episodio di accoltellamento. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le cure necessarie. Le forze dell'ordine stanno indagando sull’accaduto.

Un 44enne del casertano accoltellato da un collega durante una colluttazione. E' quanto avvenuto nella mattinata di giovedì 9 aprile nella zona industriale di Rubiera a Reggio Emilia. Alla base del litigio un diverbio stradale.I due autisti erano in attesa di effettuare operazioni di carico e.🔗 Leggi su Casertanews.it Accoltellato in stazione, è ricoverato in ospedale: aggressore in fugaUn uomo di 41 anni è stato ricoverato alla Poliambulanza di Brescia a seguito di un'aggressione avvenuta martedì sera nel piazzale della stazione... Scende dal ring e viene ricoverato in ospedale: pugile di 28 anni muore sei giorni dopo l’incontroIl 14 marzo Kristjan Cekaj ha disputato un incontro di pugilato a Viadana (Mantova) ed è stato subito ricoverato in ospedale, dove il 20 marzo è...