Liste d' attesa anticipate 65mila visite | i dati del piano di recupero

A due mesi dall'inizio delle iniziative per ridurre i tempi di attesa, sono state anticipate circa 65.000 visite su un totale di oltre 127.000 persone coinvolte nel processo. I dati ufficiali mostrano che, finora, sono state contattate complessivamente circa 128.000 persone, di cui circa 115.000 hanno ricevuto risposte o appuntamenti fissati. Le iniziative mirano a velocizzare le procedure di prenotazione e ridurre i tempi di attesa nelle strutture sanitarie pubbliche.

A due mesi dall’avvio dei piani sperimentali di recupero delle liste d’attesa sono 127.672 le persone complessivamente contattate, 115.798 per visite ed esami e 11.874 per ricoveri ospedalieri. Pertanto, al 5 aprile è stato superato il target assegnato alle aziende in termini di recall.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Recupero liste d’attesa: “Superato target sui richiami, 65mila prestazioni anticipate”LECCE – Sarebbero 65mila le prestazioni sanitarie anticipate a due mesi dall’avvio del piano regionale di recupero delle liste d’attesa, stando ai... The Untold Story Of The Challenger Crew Cabin