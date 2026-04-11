Lions Day Calabria 2026 tra prevenzione e sport Battaglia | Un messaggio concreto per il benessere

Questa mattina piazza De Nava si è riempita di attività e iniziative dedicate alla salute e allo sport durante il Lions Day Calabria 2026, promosso dal Distretto Lions 108Ya. L’evento ha visto la partecipazione di diverse associazioni e volontari, che hanno organizzato momenti di informazione e attività sportive, con l’obiettivo di diffondere un messaggio di benessere e prevenzione tra i cittadini presenti. La giornata si è svolta in un clima di partecipazione e coinvolgimento.

"Una piazza trasformata in spazio di salute, informazione e partecipazione": è questo il volto del Lions Day Calabria 2026, che ha animato questa mattina piazza De Nava con una giornata interamente dedicata al binomio "sport e salute", grazie all’impegno del Distretto Lions 108Ya.L’iniziativa.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Lions Day 2026: screening gratuiti e prevenzione in tutta la CalabriaIl Distretto 108Ya Calabria del Lions International sta preparando il lancio ufficiale di un’iniziativa che promette di rivoluzionare l’approccio...