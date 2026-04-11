Lions consegnato all' associazione Prevenzione donna il ricavato dell' evento di Natale | servirà per un ' taxi rosa'

Il Lions Club Forlì Valle del Bidente ha consegnato all’associazione Prevenzione Donna il ricavato di un evento natalizio realizzato nel Giardino Gio, con il patrocinio del Comune. Alla cerimonia hanno partecipato anche altri club Lions e associazioni, tra cui Futura Aps e Well Srl, che avevano promosso la rassegna ‘Natale solidale al Giardino Gio’. Il denaro raccolto sarà destinato a finanziare un progetto di mobilità dedicato alle donne.

Il Lions Club Forlì Valle del Bidente, il Lions Club Forlì Host, il Lions Club Forlì-Cesena Terre di Romagna, il Lions Club Forlì Giovanni de' Medici, l‘associazione Futura Aps e Well Srl hanno proposto anche quest’anno la rassegna ‘Natale solidale al Giardino Gio’, con il patrocinio del Comune.🔗 Leggi su Forlitoday.it Prato, consegnato alla ‘ETS Regalami un sorriso’ il ricavato della 5 Km di Buon Natale col SorrisoPrato, 3 febbraio 2026 – È stato un Natale che ha saputo unire festa, sport e solidarietà quello vissuto nel cuore di Prato grazie alla 5 Km di Buon... Non mollo, il ricavato dell’evento alla Medicina RiabilitativaAll’ospedale di Faenza si è svolta la cerimonia di ringraziamento e consegna di un assegno da 4mila euro da parte dell’associazione ‘Foris Portam’...