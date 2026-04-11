Lione-Lorient domenica 12 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Domenica 12 aprile 2026 alle 20:45 si gioca l’incontro tra Lione e Lorient, valido per la 29ª giornata di Ligue 1. Le formazioni ufficiali sono state pubblicate, e sono disponibili le quote e i pronostici per la partita. I convocati delle due squadre sono stati annunciati, mentre i tifosi attendono di scoprire le scelte del tecnico e come le squadre affronteranno questa sfida.

Si chiude il turno numero 29 di Ligue1 e il Lione proverà a scrollarsi la crisi di dosso nella gara interna contro il Lorient. I Gones non vincono dal 15 febbraio contro il Nizza, e negli ultimi 2 mesi sono usciti da tutte le altre competizioni pareggiando 4 delle ultime 6 partite. Il pareggio di Angers ha lasciato l’amaro in bocca per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Lione-Lorient (domenica 12 aprile 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati Lione-Lorient (domenica 12 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiSi chiude il turno numero 29 di Ligue1 e il Lione proverà a scrollarsi la crisi di dosso nella gara interna contro il Lorient. Marsiglia-Lione (domenica 01 marzo 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocatiIl Marsiglia di Beye sembra ancora doversi scrollare di dosso le scorie della precedente gestione tecnica e quest’oggi se la vedrà con il Lione di...