Lione-Lorient domenica 12 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Domenica 12 aprile alle 20:45 si gioca la partita tra Lione e Lorient, ultima sfida del turno 29 di Ligue 1. La squadra di casa cerca di migliorare la propria posizione in classifica, mentre gli ospiti vogliono ottenere punti importanti in trasferta. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e le quote delle scommesse sono state pubblicate dai bookmaker. La partita si svolge allo stadio della squadra locale.

Si chiude il turno numero 29 di Ligue1 e il Lione proverà a scrollarsi la crisi di dosso nella gara interna contro il Lorient. I Gones non vincono dal 15 febbraio contro il Nizza, e negli ultimi 2 mesi sono usciti da tutte le altre competizioni pareggiando 4 delle ultime 6 partite. Il pareggio di Angers ha lasciato l’amaro in bocca per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Lione-Lorient (domenica 12 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Como-Inter (domenica 12 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiIl big match della prossima giornata di Serie A è senza dubbio quello in programma domenica sera tra Como e Inter. Lione-Nizza (domenica 15 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiMentre Puel cerca di risollevare un Nizza ancora invischiato nella lotta per non retrocedere, ecco che arriva la gara contro il rampante Lione di... Temi più discussi: Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Olympique Lione vs Lorient Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Ligue 1 12-04-2026; Ligue 1, 28esimo turno: tutte le partite della domenica di Pasqua; Guida completa alla Ligue 1 2025-26: dove vederla, calendario e risultati. Pronostico Lione vs Lorient – 12 Aprile 2026La sfida del Ligue 1 tra Lione e Lorient promette intensità e analisi di valore. Si gioca il 12 Aprile 2026 alle 20:45 nel suggestivo Parc Olympique Lyonnais, ... news-sports.it Ligue 1, Fonseca torna in panchina ma il suo Lione perde contro il LorientNella domenica del campionato francese, quindicesima giornata, si rivede sulla panchina del Lione Paulo Fonseca: il tecnico portoghese aveva infatti ricevuto una squalifica di nove mesi in Ligue 1. La ... corrieredellosport.it