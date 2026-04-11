Lautaro Martinez sarà indisponibile per la partita contro il Como a causa di un risentimento muscolare. Nonostante questa assenza, un membro della rosa dell'Inter ha dichiarato che la squadra ritiene di poter competere per lo scudetto anche senza il suo attaccante. La squadra si prepara quindi alla sfida senza uno dei suoi principali punti di riferimento, confidando nella compattezza del gruppo.

Lautaro Martinez dovrà fermarsi di nuovo per un risentimento muscolare e resterà fuori per il match contro il Como. L’Inter, senza il suo centravanti capitano, ha una media punti in campionato di 1,6; con lui in campo, sale a 2,5. Sarà un’assenza pesante per i nerazzurri, che saranno chiamati a difendere i sette punti di vantaggio sul Napoli secondo. L’Inter resta senza Lautaro. Libero scrive nell’edizione odierna: Lautaro Martinez resterà fermo almeno quindici giorni. Quindi l’Inter dovrà fare a meno del suo centro di gravità per la doppia sfida con il Como, quella di domani sera in campionato e quella di martedì 21 aprile in Coppa Italia. Nel mezzo salterà anche la partita con il Cagliari di venerdì 17, dopodiché proverà a recuperare per Torino-Inter del 26, anche se si vocifera che potrebbe rimanere fuori fino a tre settimane. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’interista Libero ci crede anche senza Lautaro: “Lo scudetto si vince senza troppe difficoltà”

L’Inter ‘sanguina’ senza Lautaro Martínez: lo ‘Scudetto’ è in pericolo2026-03-23 15:38:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Lui InterAncora capolista della serie A ma con più dubbi...

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Temi più discussi: Una nuova minaccia per l'Inter: il Napoli assapora già il riavvicinamento; Ancelotti verso il rinnovo con il Brasile: un'opzione in meno per la Nazionale italiana; Libero – Inter, la recente crisi spaventa la piazza. Chivu prova a scacciare i fantasmi; Gasp e la decima sconfitta di fila con l'Inter: Ci sta perdere ma non così. Champions? Daremo tutto fino alla fine.

L’interista Libero si chiede: Che campionato sarebbe stato con De Bruyne e Anguissa sempre disponibili?Il Napoli ha vinto 1-0 contro il Milan. Ci si chiede come sarebbe stato questo campionato se Conte avesse avuto sempre De Bruyne e Anguissa. ilnapolista.it

Pagina 3 | Tudor miracoloso... l'interista non ci riusciva. Juve, lo insegna Boniperti! Chi mi ricorda AdzicTORINO - Sembra una giornata come le altre, poi una risposta - flebile - riconcilia con il vissuto di ventiquattr’ore prima. «Sono in treno e la linea è un mezzo disastro. Come il portiere dell’Inter ... tuttosport.com

Si può visitare a ingresso libero e gratuito fino a martedì 14 aprile. - facebook.com facebook

Oggi su #Libero: il bersaglio della #sinistra ora si chiama #Fidanza. “Intervista” di tre anni prima, ma pubblicata ieri. Giornalismo… E su #IlTempo via libera della #Meloni alla legge #Colosimo contro i clan mafiosi La #Storaciata Le #primepagine x.com