L’infarto il massaggio la svolta I tre angeli custodi in ambulanza | Così abbiamo salvato una vita

Un uomo di 52 anni è stato salvato dopo un arresto cardiaco avvenuto nella zona industriale di Terranuova. Un intervento tempestivo di un team di soccorritori ha visto coinvolti un massaggiatore, un operatore sanitario e un autista di ambulanza, che hanno agito in modo coordinato per rianimare il paziente. La prontezza e la collaborazione tra i soccorritori hanno permesso di intervenire rapidamente e di salvare la vita dell’uomo.

di Marco Corsi È stato un intervento rapido, coordinato e determinante, che ha permesso di salvare la vita a un uomo di 52 anni, colpito da arresto cardiaco, nella zona industriale di Terranuova, in località Le Coste. L’episodio risale al 20 marzo scorso, ed è stato reso noto dall’azienda sanitaria in questi ultimi giorni. A raccontare quei momenti Lorenzo Baicchi, 27 anni, e Andrea Sisi, 21 anni, soccorritori della Misericordia di Terranuova Bracciolini, tra i primi a intervenire insieme a Maria Rosa Sacchetti, 57 anni, soccorritrice di primo livello alla sua prima esperienza in un’emergenza di questo tipo. "È stata bravissima", sottolineano i colleghi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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