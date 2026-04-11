L’infarto il massaggio e la svolta I tre angeli custodi in ambulanza | Così abbiamo salvato una vita

Nella zona industriale di Terranuova, un uomo di 52 anni ha subito un arresto cardiaco ed è stato immediatamente soccorso da un team di tre operatori in ambulanza. Grazie a un intervento rapido che ha coinvolto tecniche di massaggio cardiaco e l’utilizzo di un defibrillatore, i soccorritori sono riusciti a stabilizzarlo e a salvargli la vita. L’intervento è durato pochi minuti, ma ha avuto un esito positivo.

Terranuova, 11 aprile 2026 – È stato un intervento rapido, coordinato e determinante, che ha permesso di salvare la vita a un uomo di 52 anni, colpito da arresto cardiaco, nella zona industriale di Terranuova, in località Le Coste. L’episodio risale al 20 marzo scorso, ed è stato reso noto dall’azienda sanitaria in questi ultimi giorni. A raccontare quei momenti Lorenzo Baicchi, 27 anni, e Andrea Sisi, 21 anni, soccorritori della Misericordia di Terranuova Bracciolini, tra i primi a intervenire insieme a Maria Rosa Sacchetti, 57 anni, soccorritrice di primo livello alla sua prima esperienza in un’emergenza di questo tipo. “È stata bravissima”, sottolineano i colleghi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’infarto, il massaggio e la svolta. I tre angeli custodi in ambulanza: “Così abbiamo salvato una vita” L’infarto, il massaggio, la svolta. I tre angeli custodi in ambulanza: "Così abbiamo salvato una vita"di Marco Corsi È stato un intervento rapido, coordinato e determinante, che ha permesso di salvare la vita a un uomo di 52 anni, colpito da arresto... Elena, la studentessa che ha salvato la vita a una donna sul bus. “Massaggio cardiaco provvidenziale”Ancona, 12 marzo 2026 - Una studentessa dell’Università Politecnica delle Marche salva la vita a una donna grazie alle manovre di rianimazione... Temi più discussi: L’infarto, il massaggio, la svolta. I tre angeli custodi in ambulanza: Così abbiamo salvato una vita; Infarto in pizzeria a Cantù Asnago: viene rianimata dalla titolare e si salva; Crolla per un attacco cardiaco, salvato; L’infarto il massaggio la svolta I tre angeli custodi in ambulanza | Così abbiamo salvato una vita. L’infarto, il massaggio e la svolta. I tre angeli custodi in ambulanza: Così abbiamo salvato una vitaLa testimonianza dei volontari della Misericordia di Terranuova dopo l’arresto cardiaco di un 52enne: Una esperienza che ci ha segnato profondamente: abbiamo visto la morte in faccia. I corsi? Essenz ... lanazione.it Infarto in pizzeria a Cantù Asnago: viene rianimata dalla titolare e si salvaLa donna di 60 anni è ora ricoverata all’ospedale Manzoni di Lecco. L’episodio da Fratelli Coppola. Provvidenziali i venti minuti di massaggio cardiaco di Katia ... laprovinciadicomo.it Malen apre così #RomaPisa x.com Esattamente così. - facebook.com facebook