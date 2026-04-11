L’importanza della Spagna

La crisi di Hormuz ha richiamato l’attenzione sulla dipendenza dalle fonti fossili e sulla necessità di diversificare le fonti di energia. La Spagna, paese dell’Europa meridionale, ha avviato progetti per aumentare la produzione di energia rinnovabile e ridurre l’uso di combustibili non sostenibili. In questo quadro, si sono intensificati gli sforzi per sviluppare impianti e infrastrutture volte a garantire una maggiore autonomia energetica.

Il fragilissimo cessate il fuoco di due settimane siglato da Stati Uniti e Israele con l’Iran sembra aver allontanato le prospettive catastrofiche per il mercato globale dell’energia e in generale per l’economia mondiale. In realtà si è ancora molto lontani dal ritorno alla “normalità” conosciuta prima dell’inizio della guerra: basti pensare che il Qatar riprenderà a produrre gas a pieno regime probabilmente fra tre anni, ma soprattutto che lo stretto di Hormuz (la via per cui passa un quinto del greggio mondiale) prima era libero e ora è nelle mani del regime di Teheran, che continua a bloccarlo e a pretendere pedaggi per il passaggio delle navi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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L’adolescenza e l’importanza della consapevolezzaQuali cambiamenti vivono i ragazzi durante la crescita e l’adolescenza? Su questo e altri quesiti si sviluppa il progetto ‘W L’amore’.

L’importanza della neve in un premioLANZADA Con grande soddisfazione hanno visto i modellini realizzati in classe trasformarsi in grandi sculture di neve.

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L’importanza della SpagnaLa crisi di Hormuz ribadisce la necessità di slegarsi dalle fonti fossili. Il paese iberico ha fatto grandi progressi nello sfruttamento delle rinnovabili e potrebbe essere l’esempio sa seguire Leggi ... internazionale.it

Ecco l'alternativa allo Stretto di Hormuz. Vale 20 miliardiSi ritorna a parlare della costruzione di un tunnel ferroviario di collegamento tra Spagna e Marocco per aprire un nuovo corridoio strategico. msn.com

Caro carburanti: la Spagna riduce l'IVA sui carburanti al 10% e l'Unione Europea attacca: 'Questo è contro le nostre norme' https://auto.everyeye.it/notizie/spagna-riduce-iva-carburanti-10-ue-attacca-contro-norme-870979.htmlutm_medium=Social&utm_so - facebook.com facebook

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