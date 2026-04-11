Liguria | 30 milioni per far decollare spazio e medicina avanzata

La Regione Liguria ha annunciato un investimento di 20 milioni di euro destinato a progetti di ricerca e innovazione nel settore dello spazio e della medicina avanzata. Questa somma si aggiunge ai 10 milioni già stanziati, portando a 30 milioni complessivi il finanziamento dedicato a due iniziative sperimentali specifiche. L’obiettivo è favorire lo sviluppo di queste aree con risorse mirate nel territorio regionale.

La Regione Liguria ha deciso di iniettare ulteriori 20 milioni di euro nel tessuto della ricerca e dell’innovazione territoriale, portando la dotazione complessiva per due specifiche misure sperimentali a un totale di 30 milioni. L’annuncio, che riguarda i fondi della Programmazione Fesr 2021-2027 legati alle azioni 1.1.1, è stato condiviso dal presidente Marco Bucci e dall’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana, con l’obiettivo di garantire il finanziamento a tutti i progetti ritenuti idonei da Filse. Dalla conquista dello spazio alla medicina di precisione: le direttrici del nuovo investimento. Il piano di potenziamento delle risorse punta su due pilastri strategici che riflettono le vocazioni tecnologiche del territorio ligure.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liguria: 30 milioni per far decollare spazio e medicina avanzata Basilicata: 14 milioni per far decollare l’agriturismo ruraleLa Basilicata punta a trasformare il proprio tessuto rurale attraverso un massiccio afflusso di capitali destinato al comparto agrituristico. Liguria: 15,6 milioni per salvare Albenga e Val BormidaUlteriori 15 milioni e 640 mila euro arrivano in Liguria per la fase di messa in sicurezza strutturale.