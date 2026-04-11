L’idillio e il baratro | perché Molto dolore per nulla di Luisa Borini è lo spettacolo di cui abbiamo bisogno

Uno spettacolo teatrale può sorprendere, anche quando la sinossi sembra lasciar presagire un risultato diverso. In questo caso, “Molto dolore per nulla” di Luisa Borini si distingue per la sua capacità di coinvolgere il pubblico senza seguire le aspettative iniziali. La rappresentazione affronta temi complessi con un approccio diretto e senza filtri, offrendo un’esperienza intensa e autentica. La pièce si presenta come un esempio di come il teatro possa ancora sorprendere e parlare a cuore aperto.

Raramente capita di vedere a teatro uno spettacolo il cui valore sia distante anni luce dai timori che nascono dopo averne letto la sinossi. “Molto dolore per nulla”, di e con Luisa Borini (produzione Atto Due), andato in scena al Teatro Florida nell'ambito di Materia Prima Festival, è sì un.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Luisa Borini in “Molto dolore per nulla“Domani alle 21 un appuntamento da non perdere al Minimal Teatro, dove arriva "Molto dolore per nulla", lo spettacolo scritto e diretto da Luisa...