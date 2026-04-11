Librinfesta | Dorfles e Carrisi accendono la scena a Ronchi

Ieri sera, il Palatenda di Ronchi dei Legionari, in provincia di Gorizia, ha accolto l’apertura della decima edizione di Librinfesta. Sono intervenuti il critico d’arte e il giornalista, che hanno partecipato a un evento che segna un’importante tradizione culturale locale. La manifestazione proseguirà nei prossimi giorni con vari incontri e iniziative dedicate alla promozione della lettura.

Il Palatenda di Ronchi dei Legionari, nel territorio goriziano, ha ospitato ieri sera l’apertura della decima edizione di Librinfesta. La rassegna letteraria ha protagonisti i volti di Dorfles e Carrisi, dando il via a un programma che prevede 15 incontri con gli autori oltre a diverse attività collaterali. Narrazioni oceaniche e tensioni sulla memoria culturale. L’appuntamento inaugurale ha Dorfles impegnato in un confronto con Luca Perrino sul tema delle suggestioni marine. Il dialogo si è concentrato sul volume I fantasmi del mare, un percorso che ripercorre le opere di autori come Melville, Conrad, Stevenson, García Márquez e lo stesso Dante Alighieri, trasformando la vastità dell’oceano in una lente per osservare i destini umani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Librinfesta: Dorfles e Carrisi accendono la scena a Ronchi Leggi anche: Al Teatro del Sodo si accendono i riflettori: arriva la rassegna "Sodo in Scena" Leggi anche: Ronchi, donna di ferro: "A 22 anni la più vecchia..."