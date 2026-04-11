Libano un uomo seppellisce la moglie 4 figli e nuora uccisi negli attacchi israeliani a Beirut

Un uomo siriano ha seppellito la moglie e quattro dei suoi cinque figli, tutti vittime degli attacchi israeliani che hanno colpito Beirut all’inizio di questa settimana. La famiglia aveva perso anche la nuora, tra le persone uccise durante i bombardamenti. La tragedia ha coinvolto una famiglia nel momento in cui si preparava a affrontare un'altra giornata, segnando un lutto grave nella capitale libanese.

Un uomo siriano ha seppellito sua moglie e quattro dei suoi cinque figli, uccisi negli attacchi israeliani che hanno colpito Beirut all’inizio di questa settimana. I corpi, insieme a quello della nuora incinta di sei mesi, sono arrivati??nella provincia di Deir el-Zour, nel nord-est della Siria, in bare di legno su un autobus dal Libano, con i loro nomi scarabocchiati sui lati. Gli uomini stavano accanto all’autobus prima del corteo funebre nella città di al-Sour mentre le persone offrvano le loro condoglianze. Una delle sue due figlie è ancora dispersa, presumibilmente intrappolata sotto le macerie, mentre le operazioni di ricerca continuano da tre giorni.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Libano, un uomo seppellisce la moglie, 4 figli e nuora uccisi negli attacchi israeliani a Beirut Libano, tredici membri delle forze di sicurezza uccisi negli attacchi israelianiTredici membri del servizio di sicurezza dello Stato libanese sono stati sepolti sabato a Sidone, il giorno dopo essere stati uccisi in un attacco... Iran, ancora attacchi israeliani in Libano: le esplosioni a BeirutMartedì mattina gli attacchi aerei israeliani hanno continuato a colpire la capitale del Libano.