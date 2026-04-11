Sabato a Sidone si sono svolti i funerali di tredici membri delle forze di sicurezza libanesi, uccisi in un attacco israeliano nella vicina Nabatieh. La mattina precedente, le salme erano state portate nella città meridionale, dove si sono svolti i riti funebri. L’attacco ha provocato la morte dei militari e ha portato a una serie di dichiarazioni ufficiali da parte delle autorità libanesi.

Tredici membri del servizio di sicurezza dello Stato libanese sono stati sepolti sabato a Sidone, il giorno dopo essere stati uccisi in un attacco israeliano nella città meridionale di Nabatieh. I funerali hanno attirato grandi folle, con familiari, amici e membri delle forze di sicurezza riuniti mentre le bare, coperte con la bandiera libanese e una foto di ciascuno degli ufficiali, venivano portate alla tomba. L’attacco a Nabatieh fa parte di una serie di attacchi israeliani che hanno colpito il Libano meridionale e Beirut negli ultimi giorni. Venerdì si sono intensificati gli attacchi tra Israele e il gruppo militante libanese Hezbollah in vista dei colloqui diretti tra il governo libanese e Israele. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, tredici membri delle forze di sicurezza uccisi negli attacchi israeliani

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