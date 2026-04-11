Libano soccorritori scavano tra le macerie a Beirut in cerca di un adolescente disperso

A Beirut, soccorritori stanno scavando tra le macerie di un condominio alla ricerca di un adolescente scomparso. Le operazioni di salvataggio sono in corso dopo il crollo di un edificio nel centro della città. Finora, non è stato comunicato se ci siano persone ferite o se ci siano stati altri recuperi. La zona è stata transennata e le autorità sono sul posto per coordinare le operazioni.

Squadre di soccorso al lavoro tra le macerie di un condominio e Beirut, in Libano, alla ricerca di un adolescente disperso. Le ricerche sono iniziate tre giorni dopo che i raid israeliani hanno colpito i piani centrali dell’edificio di sei piani nel quartiere costiero di Caracas. Sabato, le squadre di soccorso hanno cercato un adolescente disperso tra le macerie di un condominio parzialmente crollato a Beirut. Mercoledì l’esercito israeliano ha colpito circa 100 siti che, secondo quanto dichiarato, erano collegati a Hezbollah nella capitale e in altre parti del Libano, uccidendo più di 300 persone, tra cui oltre 100 donne e bambini. È stato il giorno più sanguinoso in quasi sei settimane di guerra.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Libano, soccorritori scavano tra le macerie a Beirut in cerca di un adolescente disperso Libano, attacco israeliano a Sidone: i soccorritori scavano tra le macerieAlmeno otto persone sono state uccise in un attacco israeliano nella città costiera meridionale di Sidone, ha riferito venerdì il Ministero della... Iran: colpita la città di Borujerd, soccorritori scavano tra le macerieUn attacco aereo di Israele ha colpito un’area residenziale della città di Borujerd, in Iran.