Nel sud del Libano, le operazioni militari israeliane hanno provocato la morte di 18 persone, secondo quanto riferiscono fonti locali. Un nuovo ciclo di attacchi ha causato questa escalation, aggravando la situazione nella regione. La notizia arriva mentre si moltiplicano le richieste di una tregua da parte di vari attori internazionali, in un contesto di crescente tensione e violenza.

Il bilancio delle vittime causate dalle operazioni militari israeliane nel sud del Libano è salito a 18 dopo una nuova ondata di attacchi. Nel pomeriggio, otto persone hanno perso la vita in un colpo inferto a una cittadina nei pressi di Sidone, lasciando almeno nove feriti, tra cui cinque in condizioni critiche secondo quanto comunicato dal ministero della Salute. L’escalation dei morti e il massacro degli operatori. La mattinata odierna ha già segnato un punto di svolta tragico nella regione di Nabatieh, dove gli attacchi hanno provocato 10 decessi. Tra le vittime di queste incursioni rientrano tre membri impegnati nei servizi di emergenza. Guardando al quadro complessivo del conflitto tra Israele e Hezbollah, iniziato lo scorso 2 marzo, il numero totale di morti raggiunge ora quota 2.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libano, massacro nel sud: 18 morti e l’urgenza di una tregua a Washington

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Filippine, affonda traghetto nel sud: 18 morti e 24 dispersi(Adnkronos) – E' di almeno 18 morti e 24 dispersi il bilancio di un traghetto, affondato nel sud delle Filippine, con 350 persone a bordo.