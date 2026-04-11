Libano in migliaia protestano contro i negoziati con Israele

Sabato migliaia di persone si sono radunate nelle strade di Beirut per manifestare contro i negoziati annunciati dal primo ministro libanese con Israele. La protesta ha coinvolto diversi cittadini che hanno espresso il loro dissenso in modo spontaneo e pacifico, bloccando alcune strade della capitale. La manifestazione si è svolta senza incidenti rilevanti, attirando l’attenzione sulla tensione crescente tra le parti.

Sabato migliaia di persone sono scese nelle strade di Beirut per protestare contro i negoziati previsti dal primo ministro libanese Nawaf Salam con Israele. I manifestanti hanno bruciato dei ritratti del premier nel centro della capitale, definendolo un “sionista” mentre sventolavano bandiere di Hezbollah. Prima dell’annuncio di Salam, un consigliere del leader supremo iraniano per gli affari internazionali ha messo in guardia dal mettere da parte Hezbollah, affermando in un post sui social media: “Il signor Nawaf Salam deve sapere che ignorare il ruolo senza pari della Resistenza e dell’eroico Hezbollah esporrà il Libano a rischi di sicurezza irreparabili”.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Libano, in migliaia protestano contro i negoziati con Israele Leggi anche: Guerra in Iran, Netanyahu: “Aprire negoziati con il Libano”. Hezbollah respinge negoziati con Israele. Meloni sente premier Pakistan Trump pressa Israele sugli attacchi in Libano. Netanyahu: "Presto negoziati diretti con Beirut"Israele fa un passo di lato : di fronte agli appelli arrivati da più parti, Donald Trump in primis, il premier Benjamin Netanyahu ha annunciato... LIVE: Yemen Protesters Rally For Iran And Lebanon Amid Rising Middle East Conflict | DWS News | AC14