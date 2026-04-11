L’ex ministro Damiano | Il lavoro non può essere povero

L’ex ministro del Lavoro e sindacalista ha commentato la situazione occupazionale nel paese, sottolineando che circa tre milioni di lavoratori si trovano in condizioni di povertà. Ha ricordato come, nel corso degli ultimi sessant’anni, la percezione del lavoro sia cambiata, passando da un legame con il benessere a un rischio di povertà. L’intervento si concentra sulla necessità di affrontare questa realtà che, secondo lui, non può continuare.

Roma, 11 aprile 2026 – Cesare Damiano, sindacalista ed ex ministro del Lavoro, l’Italia soffre di lavoro povero, perché? "Ci sono circa tre milioni di lavoratori poveri, in 60 anni c’è stato un capovolgimento della prospettiva, prima la parola lavoro si coniugava con benessere e non con povertà. La globalizzazione senza regole non ha realizzato il binomio flessibilitàsicurezza ma si è andati a senso unico: flessibilità per le aziende, insicurezza per i lavoratori. Guardando i dati Ocse, dal 1992 al 2024, in Italia il potere d’acquisto delle retribuzioni è arretrato, in media, di quasi 3 punti percentuali, cosa non accaduta in Francia e in Germania”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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