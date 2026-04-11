L’ex campione di football Usa e attore assolto per la morte della moglie poi condannato a 33 anni per rapina OJ Simpson trasformò la giustizia in uno show

O.J. Simpson, ex campione di football e attore, è stato assolto dall'accusa di aver ucciso la moglie, ma in seguito condannato a 33 anni di carcere per rapina. La sua vicenda giudiziaria ha attirato l'attenzione pubblica e televisiva, trasformando il procedimento legale in un evento mediatico. La sua storia ha attraversato diverse tappe giudiziarie, con sentenze e condanne che si sono succedute nel corso degli anni.

Se c’è un momento in cui la giustizia, il fare giustizia, esce dalle aule di tribunale ed esplode sugli schermi delle tv, beh, quello è il caso di Orenthal James Simpson, da tutti conosciuto come OJ, la prima stella nera del football americano. Cogne? Garlasco? Il Mostro di Firenze? L’avvio della musica nel circo odierno degli opinionisti, degli avvocati da tv e social network, ha una data di nascita precisa: dieci minuti dopo la mezzanotte del 13 giugno 1994, ossia quando, in una villa di West Los Angeles, vengono ritrovati i cadaveri dell’ex moglie di OJ, Nicole Brown, e del cameriere Ronald Lyle Goldman, arrivato lì, all’875 di South Bundy Drive, per riportare un paio d’occhiali che lei aveva dimenticato nel ristorante dove lui lavorava. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’ex campione di football Usa e attore assolto per la morte della moglie, poi condannato a 33 anni per rapina. O.J. Simpson trasformò la giustizia in uno show Ceghedaccio, 33 anni a 33 giri: torna il one day show alla Fiera di UdineTrentatré anni come i 33 giri dei vinili che continuano ad appassionare generazioni intere. Lutto nel cinema, addio all’attore della nostra infanzia: 33 anni appenaCi sono notizie che arrivano in punta di piedi e poi, all’improvviso, fanno rumore. Argomenti più discussi: Comunicazione Italiana; L’ex campione di football Usa e attore assolto per la morte della moglie, poi condannato a 33 anni per rapina. O.J. Simpson trasformò la giustizia in uno show; Arrigo Sacchi compie 80 anni: trofei e carriera dell'ex ct azzurro; IBI 26 l'entry list di singolare femminile: a Roma tutte le Top 20. L’ex campione di football Usa e attore assolto per la morte della moglie, poi condannato a 33 anni per rapina. O.J. Simpson trasformò la giustizia in uno showLa giuria delibera in poche ore per la non colpevolezza dell’imputato. O.J. viene assolto sì, ma poi perde la causa civile intentata dalle famiglie delle vittime due anni dopo. Nel 2008 è condannato a ... quotidiano.net In due anni il gigante Usa ha visto in due anni salire le passività da 90 a 160 miliardi $. Ma Gli investitori si interrogano sulla sostenibilità degli investimenti - facebook.com facebook Usa, manager italiano arrestato dall’Fbi: «Riforniva la Russia di armi da usare nella guerra contro l’Ucraina» x.com