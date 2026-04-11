L’evento Torna la ChocoRun Si corre domani

Domani si svolgerà la tradizionale ChocoRun, una corsa che unisce sport e cioccolato nella città. L’evento, ormai consolidato, coinvolge partecipanti di diverse età e si svolge lungo un percorso urbano. La manifestazione prevede anche punti di ristoro con cioccolato e prodotti locali. La partenza è prevista al mattino, con l’arrivo previsto nel tardo pomeriggio. La giornata si svolge nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.

Il cioccolato come simbolo della città e dello sport con l’appuntamento di domenica con la “ ChocoRun ”, la tradizionale corsa podistica riservata agli adulti abbinata anche quest’anno al “ Trofeo Circolo Dipendenti Perugina ” giovanile e valevole quale prima tappa del rilanciato circuito Endas Podismo. Sarà anche la gara che assegnerà i titoli regionali umbri assoluti giovanili di corsa su strada della Fidal. La “ChocoRun” si presenterà quest’anno nella stessa versione rinnovata la passata edizione, visto nel rispetto delle sue origini del “5000 di Perugia ”, si disputerà ancora sulla distanza di circa 5 chilometri, ma su un tracciato su strade di campagna e lanciando lo slogan “zero asfalto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’evento. Torna la ChocoRun. Si corre domani Leggi anche: Podismo, si parte. ChocoRun la prima di dodici tappe Leggi anche: Domenica si corre a Gravellona Toce: torna la "Mezza Due Laghi" Temi più discussi: Podismo: Domenica 12 Aprile dalle 9.30 torna la ChocoRun a Sant'Andrea delle Fratte di Perugia; Podismo, si parte. ChocoRun la prima di dodici tappe; A Casacastalda torna la Benedizione dei caschi. L’evento. Torna la ChocoRun. Si corre domaniEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Podismo, si parte. ChocoRun la prima di dodici tappeTorna il Circuito Umbria Endas, una maratona di eventi e gare. Apre Sant’Andrea delle Fratte, ultima corsa a dicembre a Brufa. msn.com Il club di lettura di Tuttolibri torna con il suo terzo appuntamento. Ad animarlo, sabato 11 aprile al Circolo dei lettori e delle lettrici, è Antonio Manzini con 'Il mercante di Venezia' di Shakespeare. L’evento è riservato agli abbonati de La Stampa e si può partecip - facebook.com facebook Il nome di Francesca torna al centro delle discussioni in Casa... c'è chi la accusa di cambiare troppo spesso posizione #GFVIP x.com