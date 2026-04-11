Letizia a Lleida | sorpresa in catalano e stile impeccabile col fiocco

La regina ha partecipato alla XVI edizione dei Premi Ap!Lleida, tenutasi nella cattedrale di Lleida. Durante l’evento, ha indossato un completo in stile catalano, completato da un fiocco, e ha gestito con sicurezza la comunicazione con i presenti. La sua presenza ha attirato l’attenzione degli invitati e dei media locali.

La regina Letizia si è presentata alla XVI edizione dei Premi Ap!Lleida presso la cattedrale di Lleida, lasciando un segno profondo tra i presenti grazie a una gestione impeccabile della comunicazione e del proprio stile. L’evento, che celebra le eccellenze femminili nel mondo dell’arte, dello sport, della cultura e della gestione professionale, ha segnato anche il ventesimo anniversario dell’Associazione Professionale d’Imprese Ap!Lleida. Un gesto diplomatico in lingua catalana. Durante l’incontro di lavoro con le professioniste e le dirigenti presenti, la sovrana ha sorpreso l’uditorio con una scelta comunicativa inedita. Per la prima volta nei suoi panni regali, Letizia Ortiz ha scelto di rivolgersi alle associate parlando in catalano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Letizia a Lleida: sorpresa in catalano e stile impeccabile col fiocco Letizia di Spagna, rivisita la camicia col fiocco: stupendaLetizia di Spagna conquista tutti grazie al look con la camicia col fiocco, dimostrando come un dettaglio possa rendere elegante qualsiasi outfit e... Letizia rivoluziona la moda reale: tailleur e fiocco per un lookLa regina Letizia Ortiz rivoluziona la moda reale con un abbinamento audace La regina Letizia Ortiz ha fatto parlare di sé durante il lancio...