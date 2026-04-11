Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio ha commentato le recenti ricostruzioni sui vertici di Leonardo, definendole fantasiose. In particolare, ha preso le distanze da alcune notizie riportate dai media riguardo ai rapporti tra l’ex ministro della transizione ecologica e il governo. Fazzolari ha inoltre sottolineato che la scelta del nuovo schema di gioco prevede l’impiego di un’altra figura, ritenuta più adatta.

“Ho letto ricostruzioni fantasiose sulla scelta del governo sui vertici di Leonardo”. A dirlo è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari che, contattato dall’Ansa, smentisce i retroscena giornalistici sui rapporti tra Roberto Cingolani e il governo Meloni. “ Cingolani ha lavorato molto bene in questi tre anni e gode della piena fiducia del governo e, per quanto possa contare, anche della mia personale”, dice Fazzolari, sostenendo che l’ormai ex amministratore delegato di Leonardo “ha pienamente ottenuto i risultati che Giorgia Meloni e il governo gli avevano chiesto e cioè imprimere una svolta in termini di visione e di innovazione all'azienda”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Leonardo, Fazzolari: "Mariani più adatto per il nuovo schema di gioco"

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