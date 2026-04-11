Legalità a scuola ad Acri cento studenti incontrano i carabinieri

A Acri, circa cento studenti del biennio di un istituto superiore hanno incontrato i carabinieri in un evento dedicato alla promozione della legalità. L’iniziativa si è svolta presso la scuola e ha coinvolto gli studenti in un confronto diretto con le forze dell’ordine. Durante l’incontro sono stati affrontati temi legati al rispetto delle regole e alla prevenzione di comportamenti illeciti.

Circa cento studenti del biennio dell’Istituto di Istruzione Superiore “Julia-Falcone-Ipsia-Iti” di Acri hanno partecipato a un incontro con i carabinieri nell’ambito di un’iniziativa dedicata alla promozione della cultura della legalità. Nel corso dell’appuntamento, i militari dell’Arma hanno illustrato i compiti istituzionali e le principali specialità impegnate quotidianamente nella tutela della collettività, offrendo ai ragazzi uno spaccato concreto del lavoro svolto sul territorio. I temi affrontati All’incontro hanno preso parte, insieme ai dirigenti scolastici e ai docenti, il tenente Vincenzo Minnella, comandante del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Rende, e il maresciallo maggiore Antonio Zaccaria, comandante della Stazione carabinieri di Acri. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Legalità a scuola ad Acri, cento studenti incontrano i carabinieri Cultura della legalità a scuola: i carabinieri incontrano gli studenti a ErbaNei giorni scorsi i carabinieri del comando provinciale di Como hanno fatto tappa a Erba per un nuovo appuntamento della campagna “Cultura della... A scuola di legalità, i carabinieri incontrano gli studenti a San FeliceIeri, mercoledì 25 febbraio, nell’ambito del progetto di formazione per la Cultura della Legalità e di conoscenza diretta delle forze dell’ordine, i... Temi più discussi: Parlamento Studenti: seduta plenaria su legalità, scuola e sport; Col progetto Palermo Città della Legalità le scuole diventano presìdi civici; Con PretenDiamo Legalità da 9 anni la Polizia è di casa in tutte le nostre scuole; Questore di Ancona, 'il ruolo preventivo della scuola per educare alla legalità'. L’emozione del questore: Festa della polizia a scuola, è qui che inizia la legalità. Ragazzi, vincete questa sfidaLa scelta simbolica di Cesare Capocasa per il 174esimo anniversario dalla fondazione Contro l’arroganza e la violenza fate valere la vostra forza di solidarietà e amicizia . ilrestodelcarlino.it Questore di Ancona, 'il ruolo preventivo della scuola per educare alla legalità'Celebrare il 174/o della Polizia in una scuola significa riconoscerne pienamente il valore sociale. Le parole del questore di Ancona Cesare Capocasa durante l'intervento in occasione della cerimonia ... ansa.it RANDAZZO, GLI STUDENTI ENTRANO IN CASERMA: LEZIONE DI LEGALITÀ CON I CARABINIERI Proseguono gli incontri promossi dall’Arma dei Carabinieri, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per diffondere la cultura della legalit - facebook.com facebook Questa sera a Noto per l’anniversario della Polizia di Stato. 174 anni di impegno, coraggio e servizio al Paese. Grazie alle donne e agli uomini in divisa per il lavoro quotidiano a tutela della sicurezza e della legalità. x.com