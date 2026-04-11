Lecco trionfa al Breda | Bonaiti e Duca fanno volare i lariani

Il Lecco ha vinto 2-0 contro l’Alcione al Breda, conquistando tre punti importanti e salendo temporaneamente al secondo posto in classifica, in coabitazione con il squadra che occupa la prima posizione. I gol sono stati segnati da Bonaiti e Duca, che hanno permesso ai lariani di ottenere la vittoria nel match di domenica. La squadra si posiziona così alle spalle della capolista, mantenendo vivo l’obiettivo di migliorare la propria posizione in campionato.

Il Lecco colpisce nel vivo al Breda, sconfiggendo l’Alcione per 2-0 e scalando momentaneamente la seconda posizione in classifica, proprio accanto al Brescia. La prestazione dei lariani, guidati da un duo d’attacco lucido, mette in luce le fragilità di una squadra di casa che accumula il terzo ko nelle ultime tre sfide disputate. La partita si è accesa già nei primi minuti grazie a un’azione corale che ha coinvolto Kritta, il cui movimento nello slalom ha permesso a Konatè di calciare contro il muro della barriera. Dal rimpallo su quella punizione, Metlika ha servito Duca, il quale ha trasformato la rimessa laterale in un gol fulmineo, girando la palla nell’angolo basso a destra alla sinistra di Agazzi dopo soli 5 minuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lecco trionfa al Breda: Bonaiti e Duca fanno volare i lariani Leggi anche: Il Lecco stende anche l'Alcione Milano: decidono Duca e Bonaiti Colpo da secondo posto. Duca e Bonaiti trascinano. Il Lecco non perdona. Alcione, la crisi continuaIl Lecco sbanca il Breda 2-0 e aggancia momentaneamente il Brescia in seconda posizione.