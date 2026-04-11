L’eccellenza lecchese del Made in Italy in mostra

Quasi 30 imprese del territorio lecchese parteciperanno alla mostra diffusa dell’artigianato intitolata “Il prodotto e la mano”, promossa da Confartigianato Lecco in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy. L’iniziativa è stata riconosciuta dal ministero delle imprese e del Made in Italy, che l’ha selezionata come evento ufficiale. La mostra si svolgerà in diverse location della zona, mettendo in evidenza le produzioni artigianali locali.

Saranno quasi 30 le imprese del territorio protagoniste della Mostra diffusa dell’artigianato lecchese “Il prodotto e la mano”, l’iniziativa promossa da Confartigianato Lecco nell’ambito della Giornata nazionale del Made in Italy e selezionata dal ministero delle imprese e del Made in Italy.🔗 Leggi su Leccotoday.it Dorelan, l’Eccellenza del riposo Made in Italy Federica Pellegrini interpreta con il suo volto a un racconto, il film “L’Eccelenza”, che lega benessere, stile e identità italiana.