Il tecnico della squadra giallorossa ha aggiornato sulla condizione dei giocatori in vista della partita di domani a Bologna. Ha riferito che Gallo è completamente recuperato e ha descritto le condizioni di Marchwinski, spiegando come sta attualmente. Inoltre, ha commentato l’andamento degli allenamenti svolti finora e ha condiviso alcune considerazioni sulla preparazione della squadra per l’impegno in trasferta.

Il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida di domani in casa del Bologna. Queste le sue dichiarazioni riportate da Tmw: BOLOGNA - "Abbiamo analizzato la gara con l'Atalanta, questa squadra non può prescindere da determinate caratteristiche, equilibrio e compattezza di squadra. Con l'Atalanta ho visto degli ottimi primi 25 minuti, abbiamo dato all'avversario poca possibilità di avvicinarci all'area, è quello che dobbiamo fare nelle prossime gare. Dobbiamo trasformare la seconda parte negativa della gara, riportando il Lecce che abbiamo conosciuto in tante altre occasioni. Questo Lecce ha dimostrato che giocando male è certo di non portare a casa la partita.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lecce, Di Francesco: "Gallo è recuperato, ecco come sta Marchwinski"

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