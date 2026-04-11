Le ultime su Milan-Udinese | Allegri vira sul 4-3-3 con Saele-Leao-Pulisic

Il tecnico della squadra ha deciso di schierare un modulo 4-3-3 per la partita contro l'Udinese, con Saele-Leao e Pulisic in attacco. La formazione è stata annunciata nella conferenza stampa prima dell'incontro, dopo le recenti sconfitte e le vittorie mancate. La squadra si prepara a scendere in campo al fine di migliorare il risultato e riprendere il cammino in campionato.

Milano, 11 aprile 2026 – Rialzare la testa dopo il passo falso di Napoli, riprendere la corsa verso un posto in Champions League e respingere gli assalti delle inseguitrici è l’obiettivo del Milan Massimiliano Allegri, che alle ore 18 (match in diretta in esclusiva su DAZN) ospiterà allo stadio Meazza di San Siro un’Udinese reduce dal pareggio interno con il Como: “Dopo aver perso a Napoli – ha spiegato il tecnico rossonero Massimiliano Allegri – ed essere stati scavalcati dagli azzurri è normale che i primi due giorni siano stati un po’ più difficili. La squadra anche al Maradona ha fatto una buona partita ma il risultato condiziona il giudizio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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