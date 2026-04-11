Oggi alle 17, nel cortile di via Paolo Costa 31 a Ravenna, si svolgerà il terzo appuntamento della rassegna ‘I sabati al cortile’, curata da Ivano Mazzani. La manifestazione si svolge in un’area all’aperto e prevede un incontro organizzato nel rispetto delle modalità stabilite. L’evento rappresenta uno degli appuntamenti della serie che si tiene periodicamente in questa sede.

Alle 17 di oggi, presso il cortile di via Paolo Costa 31 a Ravenna, si terrà il terzo incontro della rassegna ‘I sabati al cortile’ curata da Ivano Mazzani. Le protagoniste dell’incontro saranno Agnese Fabbri, poeta, docente e autrice del libro ’ Stagioni ’ (Interno Libri Edizioni, 2022), in dialogo con Luana Vacchi, docente, poeta e attivista. Agnese Fabbri ha dato alle stampe una silloge poetica in dialetto romagnolo, un’opera apprezzata, tanto che è stata insignita dei premi Prato 2023 e Laboratorio della visione 2024. Le poesie di questa prima raccolta di Fabbri sono scritte in dialetto romagnolo, ad eccezione del primo componimento di ogni capitolo che è in italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le ’Stagioni’ di Agnese

Uomini e Donne: le rivelazioni intime di Agnese su Roberto PrioloAgnese De Pasquale e Roberto Priolo continuano ad appassionare i fans di Uomini e Donne.

Le quattro stagioni di Antonio VivaldiEnsemble L’ASTRÉE & FRANCESCO D’ORAZIO “RACCONTARE LE STAGIONI ” – Le Quattro Stagioni di Antonio VIVALDIEnsemble L’ASTRÉEFrancesco D’ORAZIO –...

La Saggezza dei Miei amici - Episodio 2 - Le stagioni della vita e lasciar andare con Agnese Mautone

Temi più discussi: Le ’Stagioni’ di Agnese; Il dialetto che racconta la memoria: al Cortile le poesie di Agnese Fabbri; Per I sabati al cortile Agnese Fabbri presenta Stagioni in dialogo con Luana Vacchi; Poesia in dialetto romagnolo: Agnese Fabbri protagonista de I sabati al cortile.

Le ’Stagioni’ di AgneseAgnese Fabbri ha dato alle stampe una silloge poetica in dialetto romagnolo, un’opera apprezzata, tanto che è stata insignita dei premi Prato 2023 e Laboratorio della visione 2024. Le poesie di questa ... ilrestodelcarlino.it

Il dialetto che racconta la memoria: al Cortile le poesie di Agnese FabbriUn pomeriggio dedicato alla poesia e alla lingua romagnola, tra memoria, identità e ricerca interiore. Sabato 11 aprile alle ore 17, presso il Cortile di via Paolo Costa 31, torna la rassegna I sabat ... ravennawebtv.it

Achille Lauro lascia X Factor dopo due stagioni e affida a Instagram un messaggio che ha il tono di una chiusura serena, più legata a una scelta di percorso che a una frattura. “Dopo due anni bellissimi a X Factor, con una squadra unica e momenti che non di - facebook.com facebook

La #primavera può essere una delle #stagioni più belle, ma con qualche #contraddizione x.com