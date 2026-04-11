le prime pagine di oggi

Oggi le prime pagine dei giornali si concentrano sui negoziati tra Stati Uniti e Iran, mentre in Europa si manifestano preoccupazioni riguardo alla sicurezza del trasporto aereo. La discussione tra le due potenze si svolge in un momento di tensione crescente, e le autorità europee monitorano attentamente le minacce che coinvolgono i voli civili. La situazione rimane sotto osservazione, con aggiornamenti provenienti da diversi enti coinvolti.

I negoziati fra Stati Uniti e Iran, le preoccupazioni per il trasporto aereo in Europa, e l'incontro fra Tajani e la famiglia Berlusconi Sono sempre le notizie sulla guerra in Medio Oriente a occupare l’apertura dei giornali di oggi: nei titoli si parla principalmente dei negoziati in programma oggi in Pakistan fra le delegazioni di Stati Uniti e Iran, con la richiesta preliminare iraniana che Israele fermi gli attacchi in Libano e la minaccia del presidente Trump di nuovi bombardamenti massicci se non venisse riaperto lo stretto di Hormuz, e del possibile fermo del trasporto aereo in Europa fra tre settimane per la mancanza di carburante negli aeroporti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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