Le pagelle senza filtri ai politici dell' ex ministro La Loggia

Un ex ministro del centrodestra ha recentemente condiviso nel suo libro alcuni ricordi sulla fine della Prima Repubblica e l’arrivo del Cavaliere. Attraverso le sue parole, vengono ricostruiti alcuni passaggi chiave di quegli anni e le dinamiche politiche che hanno segnato quel periodo. Il testo offre uno sguardo diretto su eventi e decisioni di quegli anni, senza filtri o interpretazioni.

La fine della Prima Repubblica e, con essa, di un certo modo di intendere la politica e i rapporti dei partiti con la società. La staffetta con la Seconda Repubblica, l’avvento di Silvio Berlusconi, del tribuno dell’identitarismo federalista Umberto Bossi, i confronti con Sergio Mattarella e Oscar Luigi Scalfaro, i duelli con Gianfranco Fini. I rapporti con la giustizia. Il caso Tandoy. E poi i retroscena sulla nascita di Forza Italia, di cui detiene la tessera numero 6. Gli auspici per una tanto agognata stagione riformista liberale che lui, «cattolico, liberale e democratico», ha provato a mettere al centro del suo agire istituzionale, a fianco dell’impegno per la sua terra natia, la Sicilia.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Le pagelle senza filtri ai politici dell'ex ministro La Loggia Selvaggia Lucarelli al GFVIP: risponde ai fan senza filtriSelvaggia Lucarelli al GFVIP: ironia, fuoco e verità — risponde ai fan senza filtri C’è chi entra nella casa più spiata d’Italia per farsi amare, chi... Franca Falcucci - La prima donna ministro dell'Istruzione. Aprì le scuole ai disabiliGuidò una commissione che portò alla stesura della "Magna carta" dell'integrazione: "Nessuno prima voleva gli handicappati in classe".