Le pagelle Hackett uomo di lotta e cuore

Durante la partita, il giocatore ha segnato 4 punti in 30 minuti, con un tiro da due su 11 tentativi e uno da tre su sette. Ha anche realizzato due su tre ai liberi, catturato quattro rimbalzi e distribuito tre assist. Tuttavia, ha commesso tre perdite di possesso e ha subito una stoppata, sia data che subita.

Edwards 4 (in 30’ 411 da due, 17 da tre, 23 ai liberi, 4 rimbalzi, 3 assist, 3 perse, una stoppata data e una subita). Rispetto dal 319 con il Bayern migliora, 518. Si ’becca’ pure un fallo tecnico perché non ha ancora compreso che litigare con gli arbitri non paga. Manca solo che metta la famosa maglietta di Balotelli: "Why always me?". Ferrari 6 (in 17’ 02 da due, 02 da tre, 22 ai liberi, 6 rimbalzi, un assist). Si fa sentire a rimbalzo. Ma poco altro. Jallow 5 (in 28’ 03 da due, 01 da tre, 4 rimbalzi, 2 recuperi, una persa). Il canestro, questo sconosciuto. Smailagic 6 (in 12’ 13 da due, 02 da tre, 2 rimbalzi, un assist, 2 perse, una stoppata subita). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le pagelle. Hackett, uomo di lotta e cuore Le pagelle. Hackett, più di un semplice leaderVildoza 7,5 (in 25’ 2/3 d due, 1/3 da tre, 6/6 ai liberi, 4 rimbalzi, 4 assist, 2 perse). Le pagelle. Hackett, una seconda giovinezzaVildoza 6,5 (in 22’ 3/3 da due, 1/4 da tre, 2 rimbalzi, una persa, un recupero, 3 assist).