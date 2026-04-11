Le navette per le marine toneranno per le prossime festività e poi per la stagione estiva

Le navette gratuite per le marine di Santa Maria al Bagno e Santa Caterina riprenderanno durante le festività primaverili e saranno attive anche nella stagione estiva. L’amministrazione comunale di Nardò ha deciso di mettere a disposizione questo servizio di collegamento tra le marine e i parcheggi per gestire l’afflusso di visitatori. La ripresa delle navette è prevista in corrispondenza delle festività e continuerà durante i mesi estivi.

NARDO’ – Per ovviare alla prevedibile ondata di traffico e all’assalto delle marine nei giorni delle festività di primavera, l’amministrazione comunale di Nardò ha avviato il servizio gratuito di collegamento in navetta tra le marine di Santa Maria al Bagno e Santa Caterina e i parcheggi.🔗 Leggi su Lecceprima.it L’anno prossimo la Pasqua a marzo: le date delle prossime dieci festività pasqualiPasqua 2027 – 28 marzo Pasqua 2028 – 16 aprile Pasqua 2029 – 1 aprile Pasqua 2030 – 21 aprile Pasqua 2031 – 13 aprile Pasqua 2032 – 28 marzo Pasqua... Aeroporto dell'Umbria, al via la stagione estiva: i voli e le meteParte bene il 2026: +8,4% di passeggeri nei primi tre mesi rispetto all'anno precedente.