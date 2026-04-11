Tra l’11 e il 13 aprile, i pendolari che viaggiano tra Roma e Firenze dovranno fare i conti con la sospensione della linea ferroviaria a causa di lavori programmati. La mancanza di collegamenti diretti influenzerà anche altri treni sulla stessa tratta e su rotte collegate, creando disagi e modifiche nelle partenze e negli orari. La sospensione si ripercuote sulle corse di altri treni che condividono la rete ferroviaria coinvolta.

Da sabato 11 a lunedì 13 aprile molti treni subiranno variazioni a causa di alcuni lavori di ammodernamento sulla linea tra Roma e Firenze, sia su quella dell’alta velocità che su quella normale. La circolazione sarà sospesa solo tra le due città (in entrambe le direzioni), ma questo avrà ripercussioni anche in molte altre parti d’Italia: molti treni sono già stati cancellati, altri invece impiegheranno molto più tempo per completare il viaggio (fino a tre ore in più, secondo RFI, che gestisce l’infrastruttura ferroviaria). Altri ancora hanno subìto variazioni nell’orario di partenza. L’elenco completo dei treni coinvolti si trova sul sito di RFI a questo link. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le cose da sapere sui disagi nel trasporto ferroviario dall’11 al 13 aprile

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