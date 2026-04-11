Nella zona di Bergamo, le assunzioni stanno rallentando rispetto ai periodi precedenti. I dati mostrano una diminuzione delle opportunità di lavoro in città, mentre nelle località di Grumello e Trescore si registra un aumento delle assunzioni. La Pianura e le Valli mantengono invece un livello stabile di occupazione, senza variazioni significative. La situazione evidenzia uno spostamento delle attività di assunzione all’interno del territorio.

I NUMERI. Bergamo perde appeal, mentre guadagnano punti Grumello e Trescore. Stabili Pianura e Valli. Il saldo con le cessazioni resta positivo per 4.580 unità, ma il 2025 è l’anno peggiore dal rimbalzo post pandemia. Il saldo positivo dell’ultimo rapporto dell’Osservatorio del Lavoro della Provincia di Bergamo - 4.580 posizioni in più nel 2025 – nasconde una nuova geografia occupazionale: la crescita non è più trainata dal capoluogo, ma si sposta verso est, mentre pianura e valli rivelano dinamiche di assestamento o stagnazione. L’area afferente al Centro per l’impiego (Cpi) di Bergamo continua a rappresentare il motore quantitativo della provincia, con 49. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Lavoro nella Bergamasca, in città rallentano le assunzioni

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In Italia ci sono circa 7 milioni di caregiver familiari, molti dei quali devono rinunciare al loro lavoro e quindi alla pensione per occuparsi di un familiare non più autosufficiente. Daniela Maesi, 42 anni, convive con queste difficoltà da cinque anni, da quando a s - facebook.com facebook

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