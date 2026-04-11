Lavoro la Toscana frena | meno assunzioni e più cassa integrazione Firenze tra le province in calo
Nel 2025, il mercato del lavoro in Toscana mostra segnali di rallentamento, con un aumento della cassa integrazione e una diminuzione delle assunzioni. La regione registra una fase di crescita più contenuta rispetto agli anni precedenti, con alcune province che evidenziano cali significativi. I dati dell’ultimo report Irpet evidenziano un quadro in cui le dinamiche occupazionali si fanno meno sostenute, segnando un cambiamento rispetto ai trend degli anni passati.
Una crescita che continua, ma con il fiato corto. È questa l’immagine che emerge dall’ultimo report Irpet sul mercato del lavoro in Toscana, un quadro che racconta un 2025 fatto di rallentamenti, contrazioni e segnali di difficoltà che iniziano a diventare importanti.Il dato più evidente riguarda.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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