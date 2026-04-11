Lavori urgenti di asfaltatura a Varenna | attenzione ai 4 giorni di modifiche alla viabilità

A Varenna, lavori di asfaltatura richiedono modifiche temporanee alla viabilità dal 13 al 16 aprile. L'amministrazione comunale ha comunicato che, durante questi quattro giorni, alcune strade saranno chiuse o percorribili in modo alternato per consentire il rifacimento del manto stradale. Le modifiche sono state rese necessarie per garantire la sicurezza e il completamento delle operazioni di asfaltatura.

Attenzione alle modifiche alla viabilità per lavori urgenti di asfaltatura a Varenna. Come annunciato dall'amministrazione comunale, per lavori di rifacimento del manto stradale “è necessario procedere a modifiche viabilistiche sul territorio, in particolare da lunedì 13 a mercoledì 16 aprile”. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Modifiche alla viabilità in via Ghiarella per i lavori di asfaltatura Lavori di asfaltatura nel forese: modifiche alla viabilità in via Argine Montone a FaenzaPer consentire lo svolgimento di alcuni lavori di asfaltatura nel forese, dalle ore 7 di lunedì 2 alle ore 18 di venerdì 6 marzo verranno istituiti... Temi più discussi: Lavori di asfaltatura in via Torresi, ecco come cambia la viabilità nella zona; Profumo d’asfalto in via Murazze; La strada del Montalbano. Asfaltature completate; Troppi cantieri a Cossato, le strade sono una trappola. L’allarme del Pd. Lavori al ponte Darwin, caos traffico: corsie ridotte per asfaltare, paralizzata mezza cittàPADOVA - I lavori di asfaltatura sul ponte Darwin mandano in tilt il traffico a Padova est. Quella di ieri è stata un mattinata da incubo per le migliaia di automobilisti che, da ... ilgazzettino.it Lavori in viale delle Ceramiche a Faenza: modifiche alla viabilità per asfaltatureIl Comune di Faenza ha disposto una serie di modifiche alla circolazione in viale delle Ceramiche per consentire l'esecuzione di interventi di asfaltatura ... ravennanotizie.it PARCO COMUNALE – INTERVENTO URGENTE PER RISCHIO CADUTA PIANTE: si informa che a causa di criticità rilevate alla struttura dell’Abete Bianco presente all’interno di Parco Cavagnari, a partire dalla giornata odierna inizieranno i lavori urgenti all’i - facebook.com facebook Mensa ospedaliera di #Iseo: iniziati i lavori urgenti per il ripristino degli ambienti x.com