Lavori all' acquedotto Fiumefreddo ecco le zone che subiranno disagi e quando ritornerà l' acqua nelle case

Domani, 12 aprile, sono programmati lavori di riparazione presso la centrale di captazione e adduzione dell'acquedotto Fiumefreddo. Le operazioni interesseranno diverse zone della zona e potrebbero causare interruzioni nell'erogazione dell'acqua nelle abitazioni. La riparazione è prevista per tutta la giornata, e si stima che il servizio possa tornare alla normalità nel pomeriggio o in serata.

Domani, 12 aprile, sono previsti gli interventi di riparazione alla centrale di captazione e adduzione dell'acquedotto Fiumefreddo. Amam ha stilato mappa delle aree cittadine in cui, dal pomeriggio di domenica, l’erogazione idrica in rete subirà disservizi legati ai tempi di riempimento dei.🔗 Leggi su Messinatoday.it Lavori all’acquedotto, cali di pressione nelle caseHera prosegue il rinnovo dell’acquedotto nella pianura bolognese: martedì, dalle 8 alle 18.