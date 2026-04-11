Laurendi rieletto all’unanimità segretario generale della Uilm Reggio Calabria

Antonio Laurendi è stato confermato all’unanimità come segretario generale della Uilm nel territorio di Reggio Calabria. La nomina si è svolta durante un’assemblea in cui tutti i presenti hanno votato a favore. Laurendi mantiene così il suo incarico di leader dei metalmeccanici nella zona, continuando a rappresentare i lavoratori del settore. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’organizzazione territoriale.

Antonio Laurendi è stato confermato all'unanimità alla guida dell’organizzazione territoriale dei metalmeccanici della Uil nel territorio reggino.Una rielezione, durante il congresso della Uilm di Reggio Calabria, che premia il lavoro svolto negli ultimi anni e rafforza l’impegno del sindacato.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Metalmeccanici, Giuseppe Caramanna rieletto segretario della UilmDelegate e delegati al congresso hanno anche votato la Segreteria territoriale che collaborerà con Caramanna ed è composta da Salvo Pappalardo,...