Laura Carosella muore a 46 anni il giorno dopo l' incidente Era mamma di due ragazze | Sempre solare e divertente

Laura Carosella, 46 anni di Mirano, è deceduta un giorno dopo essere stata coinvolta in un incidente frontale avvenuto giovedì pomeriggio lungo via Taglio Sinistro. La donna, madre di due ragazze, era rimasta gravemente ferita nell'impatto. La notizia della sua morte ha fatto il giro della comunità locale, che ricorda la sua personalità solare e il suo spirito allegro. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dello scontro.

MIRANO (VENEZIA) - Laura Carosella non ce l'ha fatta. La 46enne di Mirano, rimasta gravemente ferita nell'incidente frontale avvenuto giovedì pomeriggio lungo via Taglio Sinistro, è deceduta ieri sera, attorno alle 19, all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove era ricoverata in Rianimazione dal giorno precedente. Laura era una figura conosciuta e amata a Mirano. Era stata sposata con il calciatore Francesco Benussi, oggi preparatore dei portieri della Primavera dell'Hellas Verona, con il quale aveva trascorso diversi anni seguendone la carriera in diverse città d'Italia e del mondo. Ad ogni suo trasferimento, lei lo seguiva, prendendosi cura delle figlie e garantendo loro che potessero crescere accanto non solo alla madre, ma anche al padre.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Laura Carosella muore a 46 anni il giorno dopo l'incidente. Era mamma di due ragazze: «Sempre solare e divertente» Leggi anche: Laura Carosella muore a 46 anni il giorno dopo l'incidente. Era mamma due ragazze: «Sempre solare e divertente» Leggi anche: Laura Carosella morta dopo l'incidente in auto a Mirano, era la moglie dell'ex portiere Francesco Benussi