Una donna è deceduta in un incidente stradale avvenuto a Mirano. La vittima era sposata con un ex portiere di calcio, e l’incidente ha causato la morte della donna. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarla. La polizia sta raccogliendo elementi per chiarire le cause dell’incidente. La notizia ha suscitato cordoglio nella comunità locale.

Gravissimo lutto per l’ex calciatore Francesco Benussi. La moglie, Laura Carosella, di 46 anni, ha perso la vita in un incidente stradale a Mirano, in provincia di Venezia. Lo scontro frontale è avvenuto giovedì mentre la donna stava rientrando a casa: le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Lutto per l'ex portiere Francesco Benussi L'incidente stradale a Mirano Laura Carosella lascia il marito e due figlie Il comunicato dell'Hellas Verona Lutto per l’ex portiere Francesco Benussi Laura Carosella, 46 anni compiuti a febbraio, non ce l’ha fatta. La donna, coinvolta in un gravissimo incidente stradale a Mirano, in provincia di Venezia, è morta all’ospedale di Mestre. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Laura Carosella morta dopo l'incidente in auto a Mirano, era la moglie dell'ex portiere Francesco Benussi

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Travolto da un’auto, è gravissimo. La moglie era morta per l’antitarlo. Il nuovo dramma sulla ProvincialeMONTAGNANO Un grave incidente stradale si è verificato ieri mattina nei pressi del centro abitato di Alberoro, nel comune di Monte San Savino.

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